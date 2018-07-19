Image caption الفيلم الوثائقي: العمل لصالح العدو

كثيراً ما يوصف قطاع غزة بأنه أكبر سجن مفتوح في العالم. فهو يضم نحو مليوني شخص تكاد تنعدم أمامهم فرص المغادرة.

كل ما يصبو إليه العديد من سكان قطاع غزة هو أن يعيشوا حياة طبيعية، لكن ذلك ليس في متناول معظم أبناء القطاع. التدقيق الأمني الدائم من قبل السلطات الإسرائيلية من ناحية وسيطرتهم على سبل الحصول على أبسط الاحتياجات العادية للبشر، يجعلان التعامل مع إسرائيل أمراً واقعاً يؤثر على حياة الكثيرين مما جعل البعض يتجه نحو العمل في خدمة العدو.

هذه حكاية الخيارات الصعبة التي قد يجد البعض أنفسهم مضطرين لاتخاذها.

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