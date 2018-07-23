Image caption بي بي سي تتابع أول وحدة عربية إسرائيلية تخدم في الضفة الغربية، يسعى أعضاؤها أن يصبحوا جنود إسرائيل العرب.

على مدى ستة أشهر، حققت بي بي سي في طريقة عمل الوحدة العسكرية "غادسر" وهي وحدة عربية خالصة تضم ٥٠٠ عنصراً داخل جيش الدفاع الإسرائيلي. وأصبح عرب إسرائيل سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين يقبلون على التطوع في جيش الدفاع الإسرائيلي عشر مرات أكثر مما كان يحدث من قبل.

وبالرغم من أن العرب يشكلون ٢٠ في المئة من سكان إسرائيل، فإن ١ في المئة منهم فقط ينضمون إلى الجيش. وتثير قضية التجنيد في الجيش الإسرائيلي جدلاً في مجتمعات محلية داخل الأقلية العربية.

تستعرض بي بي سي في هذا الوثائقي تجنيد إسرائيل لجنود من عرب إسرائيل ضمن صفوف وحدة "غادسر" التابعة للجيش بهدف اندماج الأقلية العربية في المجتمع الإسرائيلي كما تقول إسرائيل.

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