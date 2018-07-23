Image caption تفاصيل مثيرة عن عمليات اختطاف ثلاثة أمراء سعوديين

يحقق رضا الماوي في هذا الوثائقي في ملابسات اختفاء ثلاثة أمراء سعوديين كانوا يعيشون في أوروبا. يجمع الوثائقي أدلة وبراهين تشير إلى وقوع عمليات اختطاف وترحيل قسري لأمراء انتقدوا العائلة الحاكمة السعودية في الخارج. تحدثت بي بي سي إلى الأمير خالد بن فرحان آل سعود، الذي يعيش في ألمانيا والذي عبر عن خشيته هو أيضا من الاختفاء.

ننوه أننا حاولنا الاتصال بالجهات السعودية المعنية للتعليق على هذا الفيلم، لكن لم نتلق استجابة لذلك.

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