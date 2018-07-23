Image caption كيف استطاع أهل الموصل التعايش طوال السنين الماضية؟

الموصل ثاني أكبر مدينة في العراق ومستقرٌّ لأكثر من مليون شخص. فيها سجل ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية ما يمكن اعتباره أكبر انتصاراته.

تمكّن مقاتلو التنظيم من إحكام سيطرتهم على المدينة في غضون أربعة أيام فقط. بعد مضي ما يقرب من ثلاث سنوات وها هي الموصل وقد عادت من جديد مسرحاً للمعارك.

بشير الزيدي، صحفي في بي بي سي وهو من أبناء الموصل، يعود إلى مهدِ طفولته ليعرف كيف هي حياة الناس الآن في المدينة. صدمته كانت كبيرة عند رؤيته للدمار على أرض الواقع.

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