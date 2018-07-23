الصراع في اليمن من مركز القيادة والتحكم السعودي

Image caption ما هي تبريرات مركز القيادة والتحكم السعودي والذي يدار منه الحملات السعودية الجوية في اليمن؟

في آذار عام ٢٠١٥ بدأت طائرات الدول الإحدى عشرة التي تشكل التحالف العسكري الذي تقوده السعودية غارات مكثفة ضد المتمردين الحوثيين الذين سيطروا على الحكم في اليمن. يقول التحالف إن الهدف من تلك الغارات هو إعادة الحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة إلى السلطة. لكن إلى جانب المواقع العسكرية المستهدفة، أصابت الحملة البنى التحتية بالضرر وأثرت على حياة المدنيين اليمنيين.

سمحت السعودية لمراسل بي بي سي فرانك غاردنر بزيارة مركز القيادة والتحكم عالي السرية الذي تدير منه السعودية الحملات الجوية على اليمن. استمع غاردنر إلى تبريراتهم لأفعالهم في اليمن كما اطلع على خرائط الأهداف التي يسمح بقصفها والأخرى المحظور استهدافها.

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