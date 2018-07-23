الديون في مصر تسجن النساء أكثر من الرجال

يسعى أعضاء بمجلس النواب المصري إلى إقرار تعديل للمادة 341 من قانون العقوبات لإلغاء عقوبة السجن في قضايا إيصالات الأمانة، على أن تستبدل بعقوبات أخرى منها الخدمة المدنية في مجالات النظافة والصحة.

ويقبع في السجون المصرية قرابة ثلاثين ألف سجين بسبب تخلفهم عن سداد مديونتهم أغلبهم نساء، إذ إن كثيراً من الدائنين يشترطون أن توقع زوجة المدين أو أمه على إيصال الاستلاف لضمان السداد. كما يرتبط عدد آخر من القضايا بحاجة الأم المعيلة للمال وعدم قدرتها لاحقاً على السداد.

فهل سيخفف القانون الجديد من الأعباء الواقعة على النساء في الطبقات الاجتماعية الفقيرة في مصر؟ تقرير الصحافية كنزي محمود يحاول الإجابة.