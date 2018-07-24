التظاهرات الدولية تقرب الشعوب أم تنفّرهم؟

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن جميع الأجانب الذي يملكون بطاقات هوية المشجع لمونديال 2018 لهم الحق بدخول روسيا دون تأشيرة حتى نهاية العام الحالي، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الروسية.

وتدفق على روسيا حوالي مليون شخص من جميع أنحاء العالم لحضور المونديال الذي أنفقت عليه الدولة اثني عشر مليار دولار متوقعة أن يدر عليها استثمارها مبالغ أكبر.

ولكن ربما يكون تغير الصورة النمطية التي كانت لدى الكثيرين عن روسيا والروس هو أبرز عائدات المونديال غير المادية.

هشام إسماعيل الصحفي الرياضي هو أحد هؤلاء الذين تغيرت نظرتهم بعد أن سافر برفقة أصدقائه إلى روسيا، لنستمع إليه متحدثاً إلى محمد قطب عن تجربته هناك.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو هل تغيرت نظرة الناس عن روسيا بعد المونديال؟

لكن ماذا عن الروس وكيف كان انطباعهم عن قدوم هذا العدد من المشجعين وعشاق كرة القدم إلى بلدهم؟ هذا السؤال وجهه محمد قطب إلى آنا وهي مُدرسة روسية تعيش بمدينة سانت بطرسبرغ.