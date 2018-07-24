حديث الساعة: تحديات التغطية الإعلامية للأحداث الجارية

برنامج حديث الساعة يأتيكم كل أربعاء بعد موجز أنباء الساعة السابعة مساءً بتوقيت غرينتش.

تلعب وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة دورا مهما في تغطية الأحداث الجارية. ويقع على عاتق وسائل الإعلام دور كبير لاسيما في وقت الأزمات وفي الفترات الانتقالية التي تمر بها الشعوب والدول، لما لها من قدرات هائلة على التأثير في سلوكيات الجمهور٬ ولما لها من مسؤولية مجتمعية في توعية الجمهور وإرشاده.

=فإلى أي مدى يتقاطع المهني مع الإيديولوجي في تغطية الأحداث الجارية ؟

= وما هو مستقبل صناعة الإعلام في ظل ما تشهده من تحولات وظهور أنماط صحفية جديدة؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الاسبوع من برنامج حديث الساعة.