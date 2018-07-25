أحدث تقنيات طائرات السلاح الجوي البريطاني

أعلنت بريطانيا أنها ستدخل بقوة عالم المستقبل في الطيران العسكري بالطائرة المقاتلة "تمبست" أو "العاصفة" التي يتوقع أن تدخل الخدمة في عضون سبع سنوات.

الطائرة تمثل رؤية الطيران العسكري المقبلة بتقنيات الهولوغرام وإمكانات فائقة السرعة.

محمد طه زار معرض فارنبرا الدولي للطيران والفضاء وكانت له تجربة عملية مع النموذج الأول من نوعه لهذه الطائرة!

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة محمد طه على تويتر: BBCTaha@

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