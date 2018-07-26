متى يتحوّل حب الذات إلى مرض؟
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إكسترا التلفزيوني: متى يتحوّل حب الذات إلى مرض؟

  • 26 يوليو/ تموز 2018

في الحلقة 42 من برنامج بي بي سي إكسترا نناقش الفرق بين حب الذات الصّحي وحب الذات المرضي ونسأل متى يتحوّل إلى أنانيّة، مع ضيفتنا شیرین یعیش من الأردن، مؤسسة مركز كینونة للعلاج النفسي عن طریق الفن. كما تنضمّ إلينا مدّربة الیوغا الفلسطینیة شَدَن نصّار للحديث عن دور اليوغا في خلق التوازن النفسي والذهني. وفي الفيلم الخاص نشاهد كيف تحاول الفنانة التشكيلية دانا قاوقجي تعريف الهوس بالنفس والأنانية من خلال أداء تجريبي تأمّلي.