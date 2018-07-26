في الحروب والصراعات القائمة في الدول العربية مقاتلون من جنسيات مختلفة يشاركون في المعارك. مقاتلون يطلق عليهم إسم “المرتزقة”. ظاهرة أخذت حيزا كبيرا في العراق وسوريا واليمن ودول عربية أخرى. من هم هؤلاء المقاتلون؟ ما هي مهماتهم؟ وكيف أثر إنخراطهم في القتال على سير المعارك؟ في "دنيانا" هذا الأسبوع نطرح موضوع “المرتزقة” في العالم العربي ونتناول أيضا موضوع التحالفات الاقليمية والدولية وأثرها على الأوضاع الداخلية في المنطقة العربية.

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة شيرين مشنتف خبيرة عسكرية من لبنان، أمل باشا رئيسة منتدى “الشقائق العربي” من اليمن، ورولا عبيد محامية من سوريا.

دنيانا الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.