ضعف نمو المشيمة: خطر يبحث عن علاج

قرر باحثون هولنديون وقف تجربة طبية تناولت خلالها نساء حوامل حبوب فياغرا، وذلك بعد وفاة أحد عشر طفلاً حديثي الولادة، وإصابة عشرين آخرين بمشكلات في الرئة.

هذه التجربة أُجريت على النساء اللاتي يعانين من ضعف في نمو المشيمة، والذي يؤدي إلى نقص في نمو الأجنة. وهي حالة مرضية خطيرة لا علاج لها، حسب الباحثين.

واعتقد الباحثون أن الفياغرا التي تعزز تدفق الدم قد تكون سبباً في علاج ضعف نمو المشيمة، لكنَّ وفاة حديثي الولادة جرَّاء التجربة كانت نتيجة غير متوقعة قياساً بتجارب سابقة أُجريت في أستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا.

فما هو ضعف المشيمة؟ سؤال طرحه محمد قطب على الأستاذ الدكتور أحمد اسماعيل، استشاري أمراض النساء والتوليد في العاصمة البريطانية لندن.