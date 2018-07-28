استضاف إكسترا في أسبوع منسقة الأزياء والمدونة ندى حسام الدين، تحدثنا معها عن أسرار مهنتها وما معايير اختيارها لأزياء الفنانين في جلسات التصوير؟ وتحدثنا معها كذلك عن الإفراط في شراء الملابس؟ وكيف يمكن إعادة استخدام الملابس لتقديم إطلالة مختلفة؟ وما الذي استفادته من تجربتها في التدوين؟ وموضوعات أخرى في حوار مع محمد قطب
إكسترا في أسبوع مع المدونة ندى حسام الدين
- 28 يوليو/ تموز 2018
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