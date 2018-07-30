هل يتفوق الكتاب الصوتي على المطبوع؟

يزداد الإقبال على الكتب المسموعة في سوق المنشورات الإلكترونية وذلك وفقاً لتقرير جمعية ناشري الكتب المسموعة الأخير في الولايات المتحدة، حيث سجلت المبيعات زيادة بنسبة ثلاثة وثلاثين في المئة مقارنة بالعام المنصرم.

ومع هذا النمو الملحوظ حول العالم وخاصة في الولايات المتحدة، لا تزال الساحة العربية شاغرة بشكل نسبي في هذا المجال، خاصة بالنسبة للغة ثرية مثل العربية التي يتحدث بها أكثر من أربع مئة مليون شخص حول العالم.

ولكن في السنوات القليلة الماضية بدأت بعض الشركات في خوض التجربة في العالم العربي، فالكثيرون يعتقدون أن الكتب الصوتية من شأنها إثراء حياتهم، في حين لا يزال البعض متشبثاً بالقراءة بصورتها التقليدية.

فرح يسري مراسلة إكسترا تحدثت مع عدد من مستخدمي وصانعي الكتب المسموعة حول هذه النقاط وأعدت التقرير التالي.