جهاز متطور يساعد للكشف المبكّر عن الفشل الكلوي

تتعرف داليا حيدر على الأبحاث التي طورتها جامعة ياغالونيا في بولندا للكشف المبكّر عن الفشل الكلوي.

يتم ذلك عبر فحص عينات البول المركّز وتحليلها باستخدام جهاز قياس مطيافية الكتلة للتنبؤ بإحتمال الإصابة بالمرض.

داليا زارت مختبرات الجامعة واطلعت على كامل عملية البحث عن المؤشرات الحيوية لمرض الفشل الكلوي.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

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