حافلة نباتات متنقلة من ابتكار شركة ناشئة لبنانية

من سلطنة عُمان، يحضر نسيم رمضان منافسة بين العشرات من الشركات العربية الناشئة.

يلتقي نسيم بشركة تطور تقنية مرتبطة بالبيئة والمحافظة عليها.

ابتكرت الشركة اللبنانية حافلة متنقلة تضم 100 نوع من النباتات وذلك لتعريف الناس على أهميتها البيولوجية والبيئية.

تستخدم الحافلة ألواحاً شمسية ومواداً صديقة للبيئة.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة نسيم رمضان على تويتر: NasimRamadanBBC@

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