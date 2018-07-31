شركة ناشئة مغربية تبتكر منتجاً بديلاً عن الحطب الطبيعي

من سلطنة عمان، يحضر نسيم رمضان منافسة بين العديد من الشركات العربية الناشئة.

يقابل نسيم شركة مغربية ناشئة طورت تقنية مرتبطة بالبيئة والمحافظة عليها.

ابتكرت الشركة منتجاً بديلاً عن الحطب الطبيعي وذلك عبر استخدام حطب مصنوع من مخلفات القهوة والزيتون والخشب.

تهدف الشركة لحل مشكلة الإستهلاك الهائل للحطب في المغرب.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة نسيم رمضان على تويتر: NasimRamadanBBC@

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