بيئة رقمية تعتمد على تقنية الواقع الإفتراضي في آيسلاندا

يزور أنيس القديحي أحد الأحياء النائية في مدينة ريكيافيك التي تسعى إدارة المدينة إلى زيادة عدد السكان فيه وتحويله من صناعي إلى سكني.

يرافق أنيس أحد الباحثين الذين يعملون على تطوير بيئة رقمية بتقنية الواقع الإفتراضي تحاكي بطبق الأصل واقع الحي المستهدف.

يتم اختبار التصاميم المعمارية المختلفة مثل إرتفاع المباني ونسبة المساحات الخضراء ونوع أسطح المنازل لمعرفة أيها أكثر مناسبة للراحة النفسية لسكان المستقبل.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@

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