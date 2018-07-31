اعتذرت الممثلة الكوميدية الأمريكية روزان بار عن تغريدة عنصرية كانت قد كتبتها على حسابها على موقع تويتر سخرت فيها من واحدة من مستشاري الرئيس الأمريكي السابق أوباما.

بار قالت إنها لم تقصد أي تعبير عنصري وإنها كانت تتحدث سياساً، وأشارت إلى خوفها بشأن مغادرة منزلها بجزيرة هاواي عقب تداول تلك التغريدة لأن الجميع أصبح يظن أنها عنصرية.

فهل هناك قواعد ينبغي مراعاتها عند كتابة المنشورات والرسائل المتبادلة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ بسمة كراشة تحدثت إلى ليلى وهي شابة سورية عشرينية تقول إنها تحرص على توخي الذوق عند كتابة منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو هل تتطلب مواقع التواصل الاجتماعي أسلوباً خاصاً في كتابة المنشورات؟

لكن مُضَر الذي يبلغ من العمر 17 عاماً يقول لبسمة كراشة إن الشباب من جيله لا يكتبون رسائلهم بالطريقة التقليدية وإنه يختصر الكلمات مهما كان شخص المرسَل إليه.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو هل تتطلب مواقع التواصل الاجتماعي أسلوباً خاصاً في كتابة المنشورات؟

ولتتبع تاريخ الرسائل النصية الإلكترونية، تحدثت بسمة كراشة إلى الخبير في تكنولوجيا المعلومات والإعلام الاجتماعي خضر سلامة وسألته أولاً عن بداية استخدام هذه التكنولوجيا في المراسلات.