كيف هو شعور العودة إلى مكان غيرته الحرب؟

أعادت قلعة حلب فتح أبوابها للزائرين، بعد إغلاق دام لأكثر من ست سنوات بسبب الحرب، دخول القلعة كان مجانياً في اليوم الاول لإعادة الافتتاح، كما صدر قرارٌ عن مجلس محافظة حلب يسمح بالزيارات السياحية للقلعة مع تحديد أسعار رمزية للدخول، هذا القرار لاقى قبولاً محلياً، إذ باتت منطقة حلب القديمة مقصداً سياحاً ولا سيما الأماكن المحيطة بقلعتها الأثرية.

لكن زيارة القلعة لا تخلو من ما بات يعرف بالسياحة السوداء، وهي السياحة التي تشتم فيها رائحة الموت. تفاصيل أكثر عن قلعة حلب وكيف تبدو الأجواء حولها في هذا التقرير لنغم قدسية.