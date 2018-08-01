إكسترا التلفزيوني: ما هو واقع التطوع والخدمة المدنية في الدول العربية؟

في الحلقة 43 من برنامج بي بي سي إكسترا نناقش مفهوم التطوّع والخدمة المجتمعيّة في الدول العربية مع الطبيب أحمد الوارث من الجزائر، مؤسس جمعيّة ”سبيلي“ للإغاثة والتعليم، والناشط المدني السوري يمان السابق أحد مؤسسي ”فريق سند التنموي“.

في فيلم الحلقة نتعرّف على مبادرة “Juggle for Jude” التي جمعت من خلالها مراهقة أمريكية تبرّعات بقيمة 200 ألف دولار لصالح مركز سرطان الأطفال ”سانت جود“.

نستقبل في الحلقة أيضاً الأستاذة الجامعية كارمن جحا، المتخصصة في دراسة واقع المجتمع المدني وعلاقته بمؤسسات الدولة، للحديث عن أهميّة المبادرات الفرديّة والنقابيّة والحزبيّة ودور الدولة في تنظيم العمل التطوعي.