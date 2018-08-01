ماذا يقول المتطوّعون عن تجاربهم؟
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إكسترا تلفزيوني: ماذا يقول المتطوّعون عن تجاربهم؟

  • 1 أغسطس/ آب 2018

"معناه الأمل والحياة والتنمية" هكذا يعبّر أحد المتطوّعين في هذا الفيديو الذي يعرض شهادات متطوّعين حول تجاربهم في العمل التطوّعي ونتعرّف على أبرز المواقّف التي طبعت مسيرتهم.