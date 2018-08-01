إكسترا تلفزيوني: ماذا يقول المتطوّعون عن تجاربهم؟

"معناه الأمل والحياة والتنمية" هكذا يعبّر أحد المتطوّعين في هذا الفيديو الذي يعرض شهادات متطوّعين حول تجاربهم في العمل التطوّعي ونتعرّف على أبرز المواقّف التي طبعت مسيرتهم.