طائرة دون طيار ترسم خارطة أنفاق دون تدخّل بشري

من السويد، تقدم داليا حيدر طائرة دون طيّار بإمكانها رسم خارطة أنفاق دون استخدام نظام ملاحة أو تدخّل بشري.

يتم ذلك عن طريق نظام خاص مستقل طوّره باحثون في السويد لاستخدام الطائرة في الأماكن التي يصعب على البشر أو الروبوتات التواجد بها.

داليا زارت أحد أنفاق الاختبار في العاصمة ستوكهولم لتعرفنا على طريقة عمل هذه الطائرة.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

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