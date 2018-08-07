من مدينة باث في غرب إنجلترا، يقدم محمد طه أحدث تقنيات ألواح التزحلق الخشبية والدراجات من نوع بي إم أكس.

هذا النوع من الرياضات يحتاج بالإضافة إلى التدريب واللياقة، مراعاة الكثير من الأمور الفنية والتقنية ليتمكن الرياضيون من النجاح وتحقيق نتائج جيدة.

كما أن تنظيم مثل هذه البطولات يحتاج إلى استعدادات تقنية خاصة.

محمد طه يأخذنا في رحلة تقنية مع هذه البطولة.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة محمد طه على تويتر: BBCTaha@

للمزيد من الفيديوهات زوروا صفحتنا http://www.bbc.com/arabic/media

اشترك في بي بي سي http://bit.ly/BBCArabicNews