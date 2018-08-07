العطلة الصيفية .. مصاريف مرتفعة لقضاء أنشطة ممتعة

وجد استطلاع أجرته هيئة الخدمة الوطنية للمواطنين في بريطانيا أن تكلفة تسلية الأبناء في عطلة الصيف تصل إلى أكثر من 600 جنيه إسترليني أسبوعياً للطفل الواحد.

الاستطلاع شمل ألف شخص من الآباء والأمهات، أكثر من نصفهم يشعرون بالقلق حيال كلفة تسلية أبنائهم في عطلة الصيف.

ميسلون ربة منزل عراقية مقيمة في لندن، وهي أم لخمسة أبناء وتحرص على إلحاقهم بأنشطة وفعاليات في الصيف، سوسن صبوح تحدثت إليها وسألتها عن كلفة الفعاليات الصيفية للأطفال.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو الأنشطة الصيفية تثقل ميزانية الكثير من الأهالي

ولكن هل من السهل أن تجد كل الشرائح ما يناسبها من أنشطة ومخيمات صيفية؟ هذ السؤال وجهته سوسن صبوح إلى بدر الفرجات مسؤول أنشطة ومخيمات صيفية للأطفال في العاصمة الأردنية عمان.