إكسترا في أسبوع مع الباحثة المغربية الزهرة إبراهيم
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إكسترا في أسبوع مع الباحثة المغربية الزهرة إبراهيم

  • 11 أغسطس/ آب 2018

ضيفة إكسترا في أسبوع هي الدكتورة الزهرة إبراهيم الباحثة في مجال الأنثروبولوجيا والأستاذة بمركز مهن التربية والتعليم في القنيطرة بالمغرب. تحدثنا معها عن طفولتها في احدى الواحات المغربية، كما ناقشنا معها تاريخ الوشم ووجوده في الثقافة العربية وأيضا الأبعاد الثقافية لارتداء النقاب والبرقع، بالإضافة إلى موضوعات أخرى في حوار مع محمد قطب.