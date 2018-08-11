ضيفة إكسترا في أسبوع هي الدكتورة الزهرة إبراهيم الباحثة في مجال الأنثروبولوجيا والأستاذة بمركز مهن التربية والتعليم في القنيطرة بالمغرب. تحدثنا معها عن طفولتها في احدى الواحات المغربية، كما ناقشنا معها تاريخ الوشم ووجوده في الثقافة العربية وأيضا الأبعاد الثقافية لارتداء النقاب والبرقع، بالإضافة إلى موضوعات أخرى في حوار مع محمد قطب.
إكسترا في أسبوع مع الباحثة المغربية الزهرة إبراهيم
- 11 أغسطس/ آب 2018
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