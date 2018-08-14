شركة ناشئة لبنانية تقدم مشروعاً للطلاب لتطبيق ما يتعلمونه نظرياً

للشركات العربية الناشئة مساحة دائمة في برنامج 4تك لنقدم لكم أبرز تقنياتها وابتكاراتها.

يلتقي نسيم رمضان بشركة لبنانية خلال مسابقة نظمت للشركات الناشئة في عمان.

تقدم شركة "جينيوس كيدز" (Genius Kids) مشغل تقني للطلاب من عمر سبعة إلى ثمانية عشر عاماً بهدف الربط بين التعليم النظري في المدارس والتطبيق العملي باستخدام عدة تقنيات.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش .

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة نسيم رمضان على تويتر: NasimRamadanBBC@

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