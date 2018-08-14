تحليل جيني لمحاولة التنبؤ بالإصابة بمرض السرطان

السرطان واحد من الأمراض التي غالباً ما تأخذ وقتاً طويلاً في التطور والانتشار قبل الإيحاء بأية أعراض.

لمحاولة التنبؤ بإحتمال الإصابة بالمرض طور باحثون في بولندا تحليلاً جينياً يمكن أن يدل على إمكانية الإصابة بالسرطان في المستقبل عبر تحليل عينات الدم فقط..

وكذلك تحديد العلاج الأنسب والموجه للخلايا المريضة مباشرة دون أن ينهك جسم المريض.

زارت داليا حيدر مركز التكنولوجيا الحديثة في جامعة وارسو واطلعت على البحوث التي يجريها الخبراء هناك.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

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