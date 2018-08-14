غرف خاصة لمحاكاة عمل أجهزة البث المختلفة

من آيسلندا، يزور أنيس القديحي غرفة خاصة في جامعة ريكيافيك حيث يتم تصميم وإختبار أجهزة البث المختلفة.

يستخدم العلماء هذه الغرف لمحاكاة عمل هذه الأجهزة في المساحات المفتوحة حيث لا تسمح الجدران الخاصة بالغرفة بارتداد الموجات.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@

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