شركة ناشئة سودانية تجفف الطعام عبر الطاقة الشمسية

ابتكرت شركة "سولار فودز" (Solar Foods) السودانية الناشئة تقنية لتجفيف الطعام باستخدام الطاقة الشمسية مع الحفاظ على القيمة الغذائية للمنتج.نسيم رمضان يلتقي بالشركة خلال مسابقة نظمت للشركات الناشئة في عمان.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة نسيم رمضان على تويتر: NasimRamadanBBC@

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