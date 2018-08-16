ارتفاع التكلفة هل يمنع الحجاج من أداء الفريضة؟
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ارتفاع التكلفة هل يمنع الحجاج من أداء الفريضة؟

  • 16 أغسطس/ آب 2018