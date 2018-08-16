الحاجة هدى تحايلت على ارتفاع تكلفة الحج بالمكوث لأشهر في السعودية
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الحاجة هدى تحايلت على ارتفاع تكلفة الحج بالمكوث لأشهر في السعودية

  • 16 أغسطس/ آب 2018