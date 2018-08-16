الحج: تجربة روحانية لا تخلو من أعباء مادية

يتواصل توافد الملايين من الحجاج من مختلف دول العالم الى الاراضي المقدسة بالسعودية لأداء مناسك الحج أحد أركان الدين الإسلامي الخمسة، بعد أن أكملت السعودية استعداداتها لموسم الحج الذي تصل ذروته مع أداء الحجاج لركن الوقوف بعرفة يوم الإثنين المقبل.

اليوم الخميس يفترض أن يكتمل وصول الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة وعددهم يصل إلى ثمانية وسبعين ألف حاج بحسب الأرقام الرسمية، وقد وصلت تكاليف الحج هذا العام إلى أرقام قياسية غير مسبوقة خاصة مع انخفاض قيمة العملة المصرية أمام الريال السعودي.

فما هي العوامل التي يتم على أساسها تحديد تكاليف السفر لأداء فريضة الحج؟ سؤال وجهه محمد قطب إلى حسن مأمون مدير إحدى شركات السياحة الدينية في مصر

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو ارتفاع التكلفة هل يمنع الحجاج من أداء الفريضة؟

الارتفاع في التكلفة أدى إلى لجوء البعض إلى التحايل على القوانين بطرق مختلفة من أجل أداء الفريضة بتكلفة أقل، واحدة من تلك الطرق هي السفر إلى السعودية قبل فترة من موسم الحج والبقاء هناك ثم الذهاب إلى الأماكن المقدسة في وقت أداء المناسك. الحاجة هدى واحدة ممن خضن هذه التجربة قبل سنوات وقررت المكوث في السعودية لعدة أشهر لتفادي دفع نفقة الحج وتحدثت إلى محمد قطب عن رحلتها

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو الحاجة هدى تحايلت على ارتفاع تكلفة الحج بالمكوث لأشهر في السعودية

على الرغم من أن الحج فرض على المسلم القادر مرة واحدة إلا أن البعض يفضل الذهاب أكثر من مرة بالرغم من الزيادات الأخيرة في الأسعار ...

أحد هؤلاء هو السيد محمد الذي ذهب لأكثر من مرة لأداء فريضة الحج في الفترة من ثمانينيات القرن الماضي إلى العام 2006، وقد أخبر محمد قطب عن تجاربه مع الحج