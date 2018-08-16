المواصلات في العالم العربي، مشاكل وحلول!
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إكسترا تلفزيوني: المواصلات في العالم العربي، مشاكل وحلول!

  • 16 أغسطس/ آب 2018

هل تعلمون بأن أكثر من ١٢ مليون رحلة تنطلق يوميّاً باستخدام النقل العام في القاهرة!

نشاهد في هذا الفيديو لمحة عن التحديات والحلول المنجزة في قطاع المواصلات في بعض المدن العربية.