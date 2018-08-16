إكسترا تلفزيوني: المواصلات في العالم العربي، مشاكل وحلول!

هل تعلمون بأن أكثر من ١٢ مليون رحلة تنطلق يوميّاً باستخدام النقل العام في القاهرة!

نشاهد في هذا الفيديو لمحة عن التحديات والحلول المنجزة في قطاع المواصلات في بعض المدن العربية.