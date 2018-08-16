شباب يصنعون طائرات في تونس
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إكسترا تلفزيوني: شباب يصنعون طائرات في تونس

  • 16 أغسطس/ آب 2018

"الطائرة صناعة تونسيّة بنسبة ١٠٠٪ باستثناء المحرّك الذي نشتريه من شركة كنديّة" هذا ما يقوله المهندس فؤاد كامل الذي شارك في تأسيس شركة لصناعة الطائرات الخفيفة في تونس.