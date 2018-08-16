إكسترا تلفزيوني: شباب يصنعون طائرات في تونس

"الطائرة صناعة تونسيّة بنسبة ١٠٠٪ باستثناء المحرّك الذي نشتريه من شركة كنديّة" هذا ما يقوله المهندس فؤاد كامل الذي شارك في تأسيس شركة لصناعة الطائرات الخفيفة في تونس.