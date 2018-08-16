إكسترا تلفزيوني: المواصلات في العالم العربي، مشاكل وحلول!

أكثر من نصف مليار شخص يسكنون المنطقة العربيّة، ثلثيهم يقطنون في المدن، سنناقش كيف يؤثر ذلك على حركتهم اليوميّة في الحلقة 45 من برنامج بي بي سي إكسترا، مركّزين على المبادرات التي أوجدها الشباب لحلّ مشاكل المواصلات في مدنهم.

سنشاهد في الحلقة طائرات من صناعة عربية! ونستقبل تيريز كيروز التي تعمل على تطبيق "يلّا باص" لتنظيم سير حافلات النقل العام من وإلى بيروت، والشريك المؤسس لتطبيق "بيقُلَّك" الذي يساعد على تجنّب زحمة السّير في القاهرة والإسكندريّة. كما نتحدّث عن مستقبل المواصلات والحلول الذكيّة مع استشاري الهندسة والتخطيط يزن ماضي، ونتعرّف على "Ekar” لمشاركة السيارات التي بدأ العمل فيها في الإمارات العربيّة والسعوديّة.