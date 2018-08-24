بلا قيود" مع وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد"

قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في المغرب إنهم يحترمون المنظمات الدولية وتقيماتها فيما يتعلق بالحريات الصحفية في بلاده ولكنهم لا يوافقون عليها . وعبر الرميد عن اعتقاده بأنّ المنظمات الدولية كالعفو الدولية وهيومن رايتش واتش لا تملك ما يمكنها من تتبع تطور الحقوق في بلاده . واضاف الرميد أن حرية الصحافة في المغرب مضمونة وأن الصحفيين مشكلتهم ليست مع القانون أو تدحل السلطات بل مع انفسهم على حد تعبيره.

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