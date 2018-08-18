ضيفة إكسترا في أسبوع هذا السبت هي المخرجة والممثلة المسرحية مايا زبيب العضو المؤسس لفرقة "زقاق" المسرحية في لبنان .. من ضمن أعمالها "صندوق الموسيقى" و"خيط الحرير" التي عرضت في مهرجانات عالمية .. تحدثنا معها عن المسرح وكيف يمكن أن يكون مساحة جماعية بعيداً عن ضغوط المجتمع والسياسة .. كما ناقشنا معها وضع الفرق المسرحية المحلية وتأثيرها على سكان المدن التي تتواجد فيها .. بالإضافة إلى موضوعات أخرى.
إكسترا في أسبوع مع المخرجة والممثلة المسرحية اللبنانية مايا زبيب
- 18 أغسطس/ آب 2018
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