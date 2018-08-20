"المشهد" العبودية في موريتانيا مع بيرام ولد الداه عبيدي

"المشهد " مع الحقوقي والموريتاني المعتقل حالياً في موريتانيا بيرام ولد الداه عبيدي، الذي اعتقلته السلطات في 7 آب\أغسطس بعد أسبوع على تسجيل هذا اللقاء.

ممارسة العبودية لا تزال منتشرة في موريتانيا، هذا ما تؤكده تقارير لمنظمات حكومية وهذا ما يؤكده الناشط الحقوقي الموريتاني بيرام ولد الداه عبيدي في هذه الحلقة من برنامج المشهد.

ولد بيرام حرّاً لكن جدته كانت مستعبدة وبقيت كذلك حتى توفيت. من قصته الشخصية ينطلق بيرام لشرح واقع العبودية في موريتانيا، سارداً وقائع وقصص لأناس تم استعبادهم وحاول بيرام ورفاقه إنقاذهم وفضح من يستعبدهم.

بيرام ليش شاهداً فقط على هذه الواقع بل ناشط مناهض لهذه الممارسة، يتهم السلطة في موريتانيا بالتستر على العبودية رغم جميع القوانين الصادرة والتي تجرّم هذه الممارسة. يستعيد بيرام مشاهد من محاولة أو مخطط الإنقلاب الذي خطّط له "الموريتانيون السود" عام 1987 وردّة فعل السلطة التي وصفها بيرام ب “الإبادة العرقية"

كيف يتحرّر العبد وكيف يعيش في منزل أسياده والى ماذا يتعرّض؟ وما هو حال الفتيات اللواتي تم استعبادهن؟

من هي الفئات العرقية المهمشة في موريتانيا؟ وما هي أصول وأسباب التمييز العرقي؟

بيرام ناشط حقوقي وسياسي موريتاني، مؤسس منظمة "مبادرة إنبعاث الحركة الإنعتاقية" وعضو حزب الصواب. مرشّح سابق لرئاسة الجمهورية.

المشهد مع جيزال خوري الإثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش