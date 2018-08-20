ما معنى عبارة Risk taking؟
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ما الأسباب التي تجعل بعض الأشخاص يميلون إلى حب المخاطرة والمفاجآت غير المتوقعة؟

  • 20 أغسطس/ آب 2018