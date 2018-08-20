ما سر هوس البعض باقتناء أحدث الهواتف النقالة؟

محبو الهواتف النقالة يستبقون نزولها في الأسواق ويفتشون عن ميزاتها الجديدة المتوقعة للتهيؤ لاقتنائها.

كثيراً ما يصطف الأشخاص في طوابير طويلة أمام متاجر شركات الهواتف المحمولة لشراء أحدث إصداراتها، حتى أن البعض قد يبيت أمام المتجر ليلة طرح المنتج الجديد.

أحمد، وهو طبيب مصري، دائما ما يتابع آخر الإصدارات من الهواتف ويقتني الأحدث منها. نرفانا السعيد تحدثه إليه وسألته عن ما يدفعه لاتخاذ قرار الشراء.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو امتلاك أحدث الهواتف النقالة يمنح البعض شعوراً بالارتياح

وعلى عكس ما يقوم به أحمد، هناك من يحتفظ بهاتفه النقال لسنوات عديدة حتى يعطل ويتوقف عن العمل، من بين هؤلاء الشابة المصرية علياء التي تحدثت إليها نرفانا السعيد وسألتها عن المرة الأخيرة التي اشترت فيها هاتفاً جديداً.