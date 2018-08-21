في الجزائر أطلقت وزارة الصناعة مبادرة لجمع جلود الأضاحي لاستعمالها في الصناعات الجلدية .. ستطبق المبادرة في خمس ولايات ثم تُوسع فيما بعد.. وتقول احصاءات رسمية بأن الجزائريين يضحون بحوالي أربعة ملايين ونصف المليون أضحية، تتعرض معظمها للتلف. المزيد في تقرير مراسلنا في الجزائر عبد المؤمن لعرابي.
الاستفادة من جلود الأضاحي
- 21 أغسطس/ آب 2018
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