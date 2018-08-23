عندما تبدأ الحروب تبدأ معها الإنقسامات والمعاناة ولكن عندما تنتهي لا نجد نهاية لمأساتها. تنتهي الحرب الفعلية ولكن لا تنتهي ولا تنمحي آثارها. في دنيانا هذا الأسبوع مبادِرات ومتطوعات من العراق وسوريا والسودان عشن الحرب وذقن لوعتها. نزلن إلى الشارع وصنعن مبادرات مناهضة للحرب ورافضة لكل مفرداتها من لجوء وإنقسام ورفض للآخر. في دنيانا أيضا نسأل عن الإقتصادات التي تنمو وتزدهر فقط في زمن الحرب. ما هي هذه الإقتصادات؟

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة علا عثمان متطوعة من الموصل من العراق، أمل حميدوش طالبة ومتطوعة من سوريا، رباب الحاج ناشطة ومتطوعة من السودان، جاد خوري مهندس ورسام من لبنان. إضافة إلى مشاركة طلاب من جنسيات عربية مختلفة.

دنيانا الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.