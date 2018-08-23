مشروع ياباني لاستخدام الإنسان الآلي في جهود البحث والإنقاذ عن الضحايا
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مشروع ياباني لاستخدام الإنسان الآلي في جهود البحث والإنقاذ عن الضحايا

  • 23 أغسطس/ آب 2018

يزور أنيس القديحي اليابان ليطلع على مشروع لاستخدام الإنسان الآلي في جهود البحث والإنقاذ عن الضحايا.

يزور أنيس جامعة كيوتو، ثاني أهم جامعة في البلاد ليتعرف على أجهزة إنسان آلي تعوم تحت الماء، وتزحف كالأفعى، وتلتقط صور ثلاثية الأبعاد لأي مكان خطير وتتسلق أكوام الحطام بسلاسة حيث لا يجرؤ أحد أن يذهب في أعقاب الكوارث الطبيعية!

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@

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