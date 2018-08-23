مستلزمات تجهيز بيت الزوجية: رفاهية أم ضرورة لا غنى عنها؟

إذا مررت بقرية من إحدى قرى دلتا نيل مصر، ستعجب بجمال الطبيعة الخلابة و ببساطة الحياة. لكن هذه البساطة لا تعكس بالضرورة مستوى المعيشة وأثاث البيوت من الداخل، فقد أصبح الأثاث من أهم مظاهر التباهي بين العائلات في الريف.

هذا الأمر ينعكس بصورة كبيرة خلال الاتفاق على ترتيبات الزواج. إذ رغم الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها قطاعات كبيرة من الشعب إلا أن الكثير من الأسر ما تزال تتمسك بقائمة متزايدة من المستلزمات.

ومؤخرًا ضمت هذه القائمة التي تتحمل عائلة العروس معظم تكاليفها، أجهزة حديثة مثل غسالة الأطباق وشاشات التلفزيون الكبيرة وأحياناً كومبيوتر محمول!

علي جمال الدين حضر مراسم نقل أثاث الزوجية في عدد من القرى في دلتا النيل وعاد لنا بالتقرير التالي...