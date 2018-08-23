تقنيات يابانية تقلص فترة الوصول لموقع الحرائق

طوكيو تشهد أكثر من 800 حريق مع كل زلزال قوي تشهده البلاد ما يضع فرق الإنقاذ في حاجة ماسة لتحديد أي حالات الحريق أكثر خطوة وتتطلب تدخلا أسرع.

يزور أنيس القديحي معهد طوكيو للتكنولوجيا ليتعرف على مشروع يساعد الإطفاء على تحديد الأولويات من خلال تقنيات تقلص فترة الوصول لموقع الحرائق.

التقنية ترصد المباني المنهارة والطرقاء المغلقة ويقوم متطوعون بوضع بيانات حية على الإنترنت.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@

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