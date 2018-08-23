مختبر تقني لدراسة تغيرات سطح الأرض

زار نسيم رمضان ولاية كاليفورنيا الأمريكية وتوجه إلى معهد كاليفورنيا للتقنية الذي يعتبر أحد أهم الجامعات الأمريكية الخاصة بالتكنولوجيا والإبتكارات.

يتعرف نسيم على مختبر مخصص لدراسة التغيرات التي تطرأ على سطح الأرض نتيجة لانجراف التربة والصخور بسبب مياه الأمطار.

خلال تصورينا للتقرير أجرينا اختباراً حيّاً لنظام يحاكي تلك العملية.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش .

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة نسيم رمضان على تويتر: NassimBBC@

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