اليابان بلد يتمنى أن يزوره كل مع يتابع ويعشق أحدث التقنيات والابتكارات وهذا ما نفعله هنا في برنامج 4تك.

يواصل أنيس القديحي زيارته لكيوتو ليعرفنا على مشروع لنقل الطاقة الكهربائية لاسلكياً.

يرى أنيس جهاز تلفزيون يعمل من غير أن يكون مزوداً ببطاريات كما انه غير متصل باي أسلاك أو بأي مصدر للطاقة.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@

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