تقنية تساعد على اختيار نوع ومقاس الحذاء المناسب

الكثير منا ربما اتجه مؤخراً للتسوق عبر الإنترنت، لكن في كثير من الأحيان يصعب الحصول على المقاسات أو التصاميم المناسبة لنا خاصة في حال تسوق الأحذية.

أحد المبتكرين طور تقنية "فت إنجن" (Fit Engine) التي تساعد على اختيار نوع ومقاس الحذاء المناسب عن طرق مسح ثلاثي الأبعاد للقدم وتقنيات الذكاء الصنعي.

تعرفنا داليا حيدر من ستوكهولم أكثر على مبدأ عمل هذه التقنية المخصصة لهواة رياضات الهوكي و الركض.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

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