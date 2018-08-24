"دنيانا": الناس منهكة وأصحاب القرار عاجزون

في حلقة دنيانا هذا الأسبوع إطلالة على أهم التطورات في المنطقة العربية مع مشاركات من اليمن وليبيا وتونس والعراق. في تونس إحتجاجات وخلافات على إصلاحات في القوانين. وفي ليبيا خلافات داخل مجلس النواب وتأجيل التصويت على إستفتاء الدستور. في العراق حراك متواصل في الجنوب. في سوريا الأزمة مستمرة. وفي اليمن مئات الضحايا. واقع عربي صعب جدا. أزمات مستمرة وواقع مأساوي يتواصل من دون مؤشرات إيجابية في الأفق.

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة سوزان حمي رئيسة الشبكة الليبية لدعم وتمكين المرأة، سلوى غريسة المديرة التنفيذية لجمعية الحق في الاختلاف من تونس، فريال الكعبي رئيسة منظمة أوان من العراق، بلقيس اللهبي ناشطة سياسية من اليمن.

دنيانا الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.